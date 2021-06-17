Bozcaada’da haber yapan gazetecinin zor anları

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Habbele Koyu’ndaki inşaat faaliyetlerini haber yapmak için bölgeye giden bir gazetecinin aracının önü kepçelerle kapatıldı. Operatör; aracın bozulduğunu söyleyerek kepçeyi kaldırmazken, jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kepçe olduğu yerden kaldırıldı.

Olay dün Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak bilinen, sanatçıların, iş adamları ve pek çok ada sevdalısının uğrak yeri olan Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde meydana geldi. Haber yapmak için Bozcaada Habbele Koyu’na giden gazeteci Serkan İlik, koydaki inşaat faaliyetlerini çektiği gerekçesiyle otomobilinin önü kepçe ile kapatıldı. Kepçe operatörüne çıkmak istediğini belirten İlik, ‘kepçe bozuldu’ cevabını aldı. Yaşanan gelişmeleri kamerayla saniye saniye kayıt altına alan gazeteci Serkan İlik, daha sonra Habbele Koyu’na gelen inşaatı yaptıran yetkililere çıkmak istediğini belirtse de tartışma kısa sürede büyüdü.

Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri gelince kepçe yol ağzından çekildi. Yaşanan gelişmeleri kayıt altına alan gazeteci Serkan İlik ve inşaat yetkilileri birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.

Doğa tahribatı iddiası

Habbele Koyu’nda otel binasının denize kaydığı gerekçesiyle ‘gabion duvar’ izni ile inşaat faaliyetlerinde bulunan Kemal Özkarahan’ın 2019 yılında da çevre kuruluşu olan Bozcaada Forum üyelerini tehdit ettiği öne sürülmüştü. Forum üyeleri doğa tahribatı yapıldığı gerekçesiyle protesto yaparak tepkilerini zaman zaman dile getiriyor. Gabion duvar sisteminin ekosisteme zarar vereceğini öne süren Bozcaada Forum üyeleri gelişmelerden tedirgin olduklarını ifade ediyor.