Bozcaada’da çöplük yangını

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde saat 16.30 sıralarında çöplük alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 5 helikopter, 3 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 5 belediye itfaiyesi ve 72 personel ile müdahale ediliyor.