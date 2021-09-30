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Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

Samsun’da boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden dönerken, şoförü bıçaklayan şahıs da darp sonucu hastanelik oldu.

Asayiş 30.09.2021, 22:49
Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

Samsun’da boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden dönerken, şoförü bıçaklayan şahıs da darp sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü K.B. boynundan yaralandı. Özel bir hastaneye ait ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.B. tedavi altına alındı. K.B.’yı bıçakladığı iddia edilen S.C. ise darp sonucu yaralandı. S.C. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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