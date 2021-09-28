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Boynundan bıçakladığı şahsı öldüren 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Samsun’da kendisine bıçakla saldıran ve aynı bıçak yere düşünce alıp kendisine saldıranı boynundan bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.

Asayiş 28.09.2021, 11:53
Boynundan bıçakladığı şahsı öldüren 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Samsun’da kendisine bıçakla saldıran ve aynı bıçak yere düşünce alıp kendisine saldıranı boynundan bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nejat Yaman Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada 16 yaşındaki O.F.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Yılmaz Kertis boynundan ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Kertis yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.F.Y. ise üzerinde kanlı bıçak ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.F.Y., ölen şahsın kendisinden bonzai istediğini, çıkan tartışmada bıçakla saldırdığını, bıçak yere düşünce alıp koluna doğu salladığında eğilince boğazına geldiğini ileri sürdü.

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