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Böyle hırsızlık görülmedi: Kiraladığı eşyalı evin kapı ve musluklarına varıncaya kadar çaldı

Adana’da bir kişi, eşyalı olarak kiraladığı evdeki bütün eşyaları, kapıları, mutfak dolabı ve kombiyle petekleri çalarak izini kaybettirdi. Mobilyacıların evden söktükleri kapı ve mutfak dolaplarını araca yükleme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 02.02.2022, 09:59 02.02.2022, 10:11
Böyle hırsızlık görülmedi: Kiraladığı eşyalı evin kapı ve musluklarına varıncaya kadar çaldı

Adana’da bir kişi, eşyalı olarak kiraladığı evdeki bütün eşyaları, kapıları, mutfak dolabı ve kombiyle petekleri çalarak izini kaybettirdi. Mobilyacıların evden söktükleri kapı ve mutfak dolaplarını araca yükleme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’ndeki bir sitenin 16. katında meydana geldi. İddiaya göre, 27 gün önce M.T. (33), kendisini esnaf olarak tanıtan Hüseyin Can T.’ye (32) eşyalı olarak 2 bin 400 liraya evini kiraladı.

Hüseyin Can T., evi kiraladıktan sonra iddiaya göre önce evdeki bütün koltuk, yatak, beyaz eşyalar, ankastre set, kombi, doğalgaz petekleri, masa, gardırop ve klima gibi bütün eşyaları tek tek sattı. Geçen 30 Ocak Pazar günü ise bir mobilyacıyla anlaşan Hüseyin Can T., ‘Evi yeniliyorum, bütün kapı, pencere ve mutfak dolaplarını da satıyorum’ diyerek 3 bin liraya anlaştı.

Mobilyacılar ise her şeyden habersiz eve gelip 1 saat içerisinde bütün kapıları, pencereleri ve mutfak tezgahı ile dolabını söktü.

Komşular kapısı olmayan evi görünce ev sahibini aradı

Akşam saatlerinde eve gelen komşular ise kapıları sökülmüş, içeride ise hiçbir şey olmayan evi görünce ev sahibi M.T.’yi aradı. M.T. ise gelen telefon üzerine eve gelip, manzara karşısında şok oldu. M.T., hemen kiracısını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine M.T., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise apartmanın güvenlik kamerasından dolap ve kapıları söken mobilyacıya ulaştı.

Dolap, kapı ve pencereleri kurtardı

Savcılık kararıyla mobilyacı, dolap ve kapıları geri getirip yerine taktı. Ancak kombi, petek, klima ve diğer eşyalar ise bulunamadı. Polis ekiplerinin Hüseyin Can T.’yi arama çalışmaları ise sürüyor.

“Gülsek mi ağlasak mı bilemiyorum”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan sitenin yöneticisi Ömer Şahin, ilk defa böyle bir olayı gördüklerini söyledi. Şahin, “25 gün boyunca kiracı, evin içerisinde eşyaları teker teker evden götürüyor. Evin içerisini bomboş bırakıyor. Bu normal bir hırsızlık ama Pazar günü tekrar kiracı eve mobilyacıları gönderiyor ve bütün mutfak dolaplarını, kapıları, muslukları söküp götürüyor. Böyle bir olay sadece Adana’da olur. O da gelip bizi buldu. Bu devirde böyle bir olayı yaşadığımız için gülsek mi ağlasak mı bilemiyorum. Böyle bir olay ömrü hayatım boyunca bir daha başıma gelmez. Evin içerisindeki eşyaları kurtaramayız büyük ihtimal ama çok şükür dolap ve kapıları kurtardık” diye konuştu.

“Bir odaya çamaşırlarını bırakıp gitmiş”

Sitenin görevlisi Mustafa Köşger ise eve girdiklerinde Hüseyin Can T.’nin sadece kıyafetlerini bir odada bıraktığını gördüklerini belirterek, “İçeriye girdiğimizde bu manzarayı gördük. Kapı ve pencereler, petekler sökülmüş haldeydi. İçerideki bütün eşyalar alınmıştı. Sadece bir odaya da çamaşırlarını bırakıp gitmiş. Polisler sağolsun gidip eşyaları aldık” dedi.

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