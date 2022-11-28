Böyle hırsızlık görülmedi duvarı delip hırsızlık yaptılar, delil bırakmamak için güvenlik kamerasını da çaldılar

Erzurum’da bir hırdavatçı dükkanını duvarını kırarak soyan hırsızlar, delil bırakmamak için güvenlik kamerası ve monitörünü de çaldı. Dükkan sahibi ise bu olayı bir yılda dört kez yaşadıklarını söyledi.

Erzurum’un Mahallebaşı semtinde filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. Muhammet Turan isimli vatandaşın hırdavat dükkanına duvarı kırarak giren hırsızlar, arkada delil bırakmamak için güvenlik kamerasını ve monitörünü de çaldı. Hafta sonu kapalı olan dükkana binanın arka sokağında bulunan metruk binalardan ulaşan hırsızlar, dükkanın olduğu duvarı çekiç yardımı ile kırdı. Daha sonra dükkana giren hırsızlar bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtıkları delikten dışarı çıktı. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Muhammet Turan ise dükkanının duvarında ki deliği görünce polisi aradı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Dükkan sahibi Muhammet Turan ise aynı olayın bir yılda dördüncü kez yaşandığını belirtirken, sokağın arkasında bulunan metruk binaların suç yuvası haline geldiğini söyledi.