Böyle geri manevra görülmedi...Polislerden arka arkaya özür diledi

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü anayolda geri geri gitmeye çalıştı. Polis ekipleri aracın etrafını sarmasına rağmen ilerlemeye çalışan sürücü daha fazla gidemeyeceğini anlayınca ekiplere teslim olmak zorunda kaldı. Polisi alarma geçen kadın sürücü yakalanınca özür dilemesi de peş peşe geldi. Alkol testi yapılan sürücü 0.50 promilin altında çıktı. Sürücüye alkolden işlem yapılmazken ‘dur’ ihtarına uymamaktan 854 lira ceza kesildi.

Öte yandan kadın sürücünün yanındaki arkadaşı da basın mensuplarının görüntü almaması için ilginç bir tavır sergilerken, o anlar da kemaraya yansıdı.