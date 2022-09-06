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Boyları 5 metreyi bulan kenevir ele geçirildi
Samsun’da bir bahçeye baskın düzenlenen polis boyları 3 ila 5 metre arasında kenevir bitkisi ele geçirdi.
Asayiş 06.09.2022, 10:12
Samsun’da bir bahçeye baskın düzenlenen polis boyları 3 ila 5 metre arasında kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yapılan çalışmalara doğrultusunda bir evin bahçesine baskın düzenledi. Yapılan aramada bahçede izinsiz ekilmiş boyları 3 ile 5 metre arasında 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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