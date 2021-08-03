Boyalar yola saçıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurtul mevkiinde meydana gelen ve 2 tırın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

Bursa’dan Yalova istikametine seyreden bir tırın Gemlik Kurtul mevkiinde yol kenarında bekleyen başka bir tıra çaptığı kazada tır sürücüsü yaralanırken, yolda uzun süre trafik kontrollü olarak verildi.

Tırda yüklü boyalar yola saçılırken, kaza nedeniyle kilometrelerce trafik oluştu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.