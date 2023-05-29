Boya yüklü tır alev alev yandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde boya yüklü bir tır alev alev yandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya-Burdur karayolunun Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; boya yüklü olduğu belirtilen seyir halindeki tırda yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek tırı sardı. Çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.