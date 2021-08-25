Boya yaparken pencereden düşüp hastanelik oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, boya yaptığı esnada evinin penceresinden düşen şahıs, yaralandı.

Olay, Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi 40823 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müstakil iki katlı evinin ikinci katında pencerenin dış kenarlarını boyamak isteyen C.B., bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kaldırımda bulunan kiremitlerin üzerine düşerek yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.