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Boya yaparken balkondan düşen genç ağır yaralandı

Kırıkkale’de 20 yaşındaki genç, boya yaparken birinci katın balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Asayiş 21.08.2022, 02:10
Boya yaparken balkondan düşen genç ağır yaralandı

Kırıkkale’de 20 yaşındaki genç, boya yaparken birinci katın balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S. (20), akşam saatlerinde dış cephe boyarken birinci kattaki balkondan beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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