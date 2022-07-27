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Boya yapan işçiyi emniyet kemeri kurtardı

Adana’da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11’nci katta mahsur kalan işçi emniyet kemeri olduğu için yere düşmezken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 27.07.2022, 08:34
Boya yapan işçiyi emniyet kemeri kurtardı

Adana’da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11’nci katta mahsur kalan işçi emniyet kemeri olduğu için yere düşmezken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.

İşçinin, emniyet kemeriyle 11’nci kattaki halatta asılı kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi emniyet kemeri olduğu için yere düşmekten kurtuldu. Bir süre askıda kalan işçinin yardımına ihbar üzerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Can-Kur ekipleri yetişti. Halatta asılı kalan işçi yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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