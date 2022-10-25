Botoks sonrası ölüm davasında yargılanan sanık hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin yargılanan sanık Erdal Doğruya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Beylikdüzü’nde 19 Eylül 2020 tarihinde rezidansta bulunan güzellik merkezinde vücuduna botoks yaptıran Kübra Boyraz işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Tüm sanıkların tahliye olduğu duruşmanın görülmesine devam edildi.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılan olmazken, Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede hakkında 17 yıl hapis cezası talep edilen sanık Erdal Doğruya’nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşma 31 Mayıs 2023 tarihine ertelendi.

İddianamede, doktor olmadığı halde operasyonu gerçekleştiren Erdal Doğruya hakkında ’bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istenirken, Öner Özsoyeri hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 12 yıla, Bülent B. ve Ömer E. hakkında da ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.