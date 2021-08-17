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Botan Çayı’nda mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Siirt’te balık yakalamak için girdikleri Botan Çayı’nda mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı.

Asayiş 17.08.2021, 19:03
Botan Çayı’nda mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Siirt’te balık yakalamak için girdikleri Botan Çayı’nda mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı’nda yaşandı. Balık tutmak için çaya giren Mustafa Polat ve Şerif Polat, Kirazlık Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla yükselen suda mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan 2 balıkçıyı bulundukları yerden kurtardı. Mustafa ve Şerif Polat, kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti.
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