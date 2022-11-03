Bosnalı Sırp muhalifler seçim sonuçlarını protesto etti

Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde muhalefet partileri, oyların çalındığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto etti.

Bosna Hersek’te 2 Ekim’de düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçları açıklanmasının ardından Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde muhalefet partileri, RS entitesinin idari merkezi konumundaki Banja Luka şehrinde oyların çalındığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto etti. Sırp Cumhuriyeti entite başkanlığı seçimlerini kazanan Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) lideri Milorad Dodik’in oy çaldığını iddia eden muhalifler, Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu taleplerini yerine getirene kadar protestolara devam edeceklerini duyurdu.

Demokratik İlerleme Partisi (PDP) lideri Bransilav Borenovic, protestodaki konuşmasında Dodik’e karşı muhalefetin ortak adayı olarak yarışan Jelena Trivic’in oylarının hunharca gasp edildiğini ileri sürdü.

“Ben kazandım”

PDP Başkan Yardımcısı ve RS entite başkanlığı adayı Jelena Trivic ise, “Şikayet etmeye, sızlanmaya ya da kederlenmeye gelmedim. Çünkü ben kazandım” ifadelerini kullandı. “Hırsızlar” sloganlarının atıldığı gösteride Trivic, organize ve sistematik yolsuzlukla mücadele edebilecek gücü olduğunu söyledi.

Entite resmi radyo ve televizyonu RTRS’nin yayınlarından duyulan memnuniyetsizliği de ortaya koymak için RTRS binası önünde gerçekleştirilen protesto yaklaşık bir saat sürdü.

RS Başkanlığı oylarını yeniden sayılmıştı

Genel seçimlerde usulsüzlükler ve matematiksel uyuşmazlıklar nedeniyle ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı almıştı. CIK, 2238 seçim noktasında kullanılan oyların sayımı sonrası usulsüzlükler tespit edilmesine rağmen bunların sonucu değiştirmediğini ve seçimlerin yenilenmesine gerek görülmediğini açıklamış ve 27 Ekim’de SNSD lideri Dodik’in seçimi kazandığını açıklamıştı.

Öte yandan Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu (CIK) ise, genel seçimlerin resmi sonuçlarını bugün gerçekleştirdiği oturum ile onaylamıştı.