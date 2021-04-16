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Boşanma davasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman Adliyesinde görülen boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 16.04.2021, 13:37
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Boşanma davasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman Adliyesinde görülen boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde görülen bir boşanma davası sonrasında olayın tarafları arasında adliye önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Erdal K., isimli kişi başına aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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