Boşanma davası için geleceği binadan cenazesi çıktı
İZMİR’DE BUGÜN BOŞANMA DAVALARI OLAN EŞİ TARAFINDAN DÜN GECE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN TALİHSİZ KADININ CENAZESİ, BOŞANMA DAVASININ GÖRÜLECEĞİ İZMİR ADLİYESİ BİNASINDA YER ALAN İZMİR ADLİ TIP KURUMUNDAN YAKINLARI TARAFINDAN ALINDI.
İzmir’de bugün boşanma davası olan eşi tarafından dün gece bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadının cenazesi, boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.
Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu Rahman Yalçınsoy (36) tarafından boşanma davasından bir gün önce bıçak darbeleriyle katledilen Bihter Yalçınsoy’un (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Bir süredir Eskişehir’de annesinin yanında yaşayan Bihter Yalçınsoy’un boşanma davası için İzmir’e geldiği ifade edildi. Talihsiz kadının cenazesi, bugün boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir’e götürüldü.
Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Rahman Yalçoınsoy’un ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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