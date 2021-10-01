Boşanma davası için geldiği adliyenin bahçesinde harakiri yaptı

Erzincan’da boşanma davası için adliyeye gelen bir kişi, sinir krizi geçirerek bahçede bıçakla harakiri yaptı.

Olay, Erzincan Adliyesi bahçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, boşanma davası için Fuat A. yakınlarıyla birlikte adliyeye geldi. Adliyeye giriş yapmadan önce bahçede sinir krizi geçiren şahıs, bıçağı karnına saplayarak kendine zarar verdi. Bilinci kapalı olarak yere yığılan şahsa olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fuat A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayı görüntüleyen gazeteci ise şahsın yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Gazeteciye saldırı girişiminde bulunan bir kişi, olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.