Boşanma cinnetine 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Kahramanmaraş’ta 2 yıl önce boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldüren Ramazan Akpınar (27), ’kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kendisini aldatan ve sevgilisine dini nikah kıydığını öğrenen eşinden boşanmak isteyen 24 yaşındaki Sibel Akpınar 2, 7 ve 1 yaşındaki 3 çocuğunu alarak babasının evine gitti.

Eşinin kendisini terk etmesini sindiremeyen 27 yaşındaki Ramazan Akpınar, 11 Kasım 2018 tarihinde sabahın erken saatlerinde, kayınbabasının evine gitti. Önce kapıyı açan kayınbabası Ali Çiftçi’yi (58) av tüfeğiyle öldüren Ramazan Akpınar, ardından kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ve eşini kendi çocuklarının önünde öldürdü.

Küçük yaştaki çocuğa tecavüz, eşe kötü muamele, hakaret, tehdit, intihara teşebbüs, konut dokunulmazlığının ihlali gibi 15 ayrı suçtan kaydı bulunan sanığın pompalı tüfeği olaydan bir hafta önce internetten 850 liraya satın aldığı öğrenildi. Akpınar, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Ramazan Akpınar’ın Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Eşinin çocuklarını kendisine göstermediği için böyle bir olay işlediğini iddia eden Akpınar’a mahkeme, 3 kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.