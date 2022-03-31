banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Boşanma aşamasındayken eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal davasında karar açıklandı

Şişli’de, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal’ı ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçıran Mithat Topal’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Mithat Topal’ı 6 yıl hapis cezasına mahkum ederken, sanıklardan Maksut Yıldız’ı 5 yıl, diğer sanık Rahim Maral’ı ise, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 31.03.2022, 15:01
Boşanma aşamasındayken eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal davasında karar açıklandı

Şişli’de, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal’ı ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçıran Mithat Topal’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Mithat Topal’ı 6 yıl hapis cezasına mahkum ederken, sanıklardan Maksut Yıldız’ı 5 yıl, diğer sanık Rahim Maral’ı ise, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Mithat Topal savunmasında, ‘Kötü niyetli olarak hareket etmedim. Eşimle barışmak için hareket ettim. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Eşime zarar vermem söz konusu değildir. Çocuğumun annesidir. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim’ diyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Pişman olduğunu söyleyen sanık Maksut Yıldız, mahkemeden tahliyesini talep etti. Şikayetinin devam ettiğini belirten Şilan Topal ise sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay tarihinde Şilan Topal ile Mithat Topal’ın resmi nikahla evli olduklarını ancak fiilen ayrı yaşadıklarını söyledi. Sanıkların olay günü, gece saatlerinde Şilan Topal’ın evine gittiklerinin belirtildiği mütalaada, sanık Mithat Topal’ın, Şilan Topal’ı zorla ticari taksiye bindirdiği ifade edildi. Mütalaada, Maksut Yıldız’ın Topal’a yardım ettiği, Rahim Maral’ın ise ticari takside yanında oturan Şilan Topal’ın araçtan inmesine izin vermediği kaydedildi. Sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız’ın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, sanık Rahim Maral’ın da ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım’ suçundan cezalandırılması talep etti. Mütalaada, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi. Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık Mithat Topal, "Üzerime atılan suçların hepsi tamamen iftiradır. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Maksut Yıldız ise son sözünde, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mithat Topal’ı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıl, sanık Maksut Yıldız’ı aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırırken tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, Rahim Maral’ı ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Karar sonrası adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmayan Şilan Topal, hakkındaki koruma kararı dolayısıyla, polis ekipleri eşliğinde adliyeden ayrıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve olayın gerçekleştiği yer nedeniyle Gaziosmanpaşa Asliye ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, sanık Mithat Topal’ın evli olduğu mağdurun 7 Eylül 2021’de ailesiyle birlikte yaşadığı Şişli’deki adresine gittiği, mağduru zorla taksiye bindirdiği, bu sırada mağdurun hafif şekilde yaralandığı, bu araç içinde de diğer sanıklar Maksut Yıldız ve Rahim Maral’ın olduğu anlatıldı. Sanık Topal’ın, mağduru ilk olarak Tarlabaşı civarında bir eve, sonrasında da Gaziosmanpaşa’da bir adrese götürdüğü bilgisine yer verilen iddianamede, 8 Eylül’de mağdurun zorla tutulduğu aktarıldı.

İddianamede 3 sanığın ‘Birden fazla kişiyle birlikte, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan dörder yıldan 14’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19