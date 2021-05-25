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Boşanma aşamasındaki kocası aracını alev alev yaktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin aracını kundaklayarak kullanılamaz hale getirdi.

Asayiş 25.05.2021, 13:31
Boşanma aşamasındaki kocası aracını alev alev yaktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin aracını kundaklayarak kullanılamaz hale getirdi.

Olay gece 03.00 sıralarında Göclük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonda konuştuğu ayrılma aşamasındaki karısı M.H. ile tartışan H.H., telefonu kapattıktan sonra eşinin evinin önüne gitti. Öfkesi dinmeyen H.H., eşinin evinin önünde park halinde olan panelvan minibüsü ateşe verdi. Kundaklanan aracın alev alev yandığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, aracı kundakladığı iddia edilen H.H.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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