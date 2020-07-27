Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurarak öldürdü

Mersin’in Anamur ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karalar Bahşiş Mahallesi’nde, İsmet A. adlı kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyya A. (29) ile kayınvalidesi Şule B.’yi (51), çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.