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Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurarak öldürdü
MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ŞAHIS, TARTIŞTIĞI EŞİ SÜMEYYA A. (SOLDA) İLE KAYINVALİDESİ ŞULE B.'Yİ AV TÜFEĞİ İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ.
Asayiş 27.07.2020, 14:33
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Mersin’in Anamur ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karalar Bahşiş Mahallesi’nde, İsmet A. adlı kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyya A. (29) ile kayınvalidesi Şule B.’yi (51), çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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