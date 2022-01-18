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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran zanlının yargılanmasına devam edildi

Mersin’de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Asayiş 18.01.2022, 19:07
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran zanlının yargılanmasına devam edildi

Mersin’de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Saldırıda yaralanan müştekinin eski karısı Derya D. duruşmaya katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıptan gelen rapor üzerine savunma yapan müşteki avukatı, müvekkilinin kesinlikle sigara içmediğini belirterek, "Eve gidip vekalet almıştım. Raporda bu hususta karışıklık olduğu açıktır. Asıl olarak müvekkilin mevcut yaralanmasının fiziken muayene edilip yaralanmasının durumuyla ilgili rapor düzenlenmesi olduğundan rapor içeriğindeki bu açıklamalarla ilgili daha fazla araştırma yapılmasına gerek yoktur. Müvekkil son duruşmadan sonra yeniden ameliyat olmadı. Ameliyatın ertelendiğini biliyorum" dedi.

Sanık Şerif A. ise müştekinin sigara içtiğini ve raporda yazanların doğru olduğunu iddia etti.

Olay anı izlendi

Mahkemede olay yeri kamera görüntüsü izlendi. Görüntülerde, sanığın gri renkli araçla geldiği, yaya olarak yürümekte olan mağdurun yanına hızlı şekilde gelip durduğu, saçından tutup yere düşürdüğü, daha sonra da elindeki silahla mağdura seri şekilde ateş edip aracına binerek oradan ayrıldığı görüldü. Olay yerinden ayrıldıktan sonra olay yerine döndüğüne dair bir kayda rastlanmadığı, olaydan bir süre sonra olay yerine vatandaşların ve polislerin geldiği görüldü.

Müşteki avukatı Serap Angay, müvekkiline halen tehdit mesajlarının atıldığını belirterek, "Bu bile sanığın tahliye olduğunda neler yapacağını göstermektedir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere müvekkilime öldürülme kastıyla ateş edilmiştir. Müvekkilim şans eseri hayattadır. Öldürmeye teşebbüs eylemi gerçekleşmiştir. Sanığın amacının öldürmeye teşebbüs olduğu raporla da sabittir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık Şerif A. da olaydan dolayı pişman olduğunu savunarak, "Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Olayı olduğu gibi anlattım. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Yaralamadan dolayı da pişmanım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatları ve sanığı dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi’nde 29 Aralık 2020’de Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, olay sonrası Adana’da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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