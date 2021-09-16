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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı emniyette

Zonguldak’ta boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın’ı (26) pompalı tüfekle tek kurşunla öldürerek firar eden katil zanlısı koca Emrah Yankın, olay sonrası aracıyla kaçtığı Kumtarla köyünde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 16.09.2021, 15:40
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı emniyette

Zonguldak’ta boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın’ı (26) pompalı tüfekle tek kurşunla öldürerek firar eden katil zanlısı koca Emrah Yankın, olay sonrası aracıyla kaçtığı Kumtarla köyünde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak’ta boşanma aşamasında olduğu eşi 26 yaşındaki Gülten Yankın’ı pompalı tüfekle öldürerek kayıplara karışan Emrah Yankın, Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Eşini karın bölgesinden tek kurşunla öldüren Emrah Yankın, olay sonrası aracına binerek babasının köyü olan Kumtarla köyüne kaçtı.

Komşularının plakasını alarak polis ekiplerine verdiği araç, takibe alındı. Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı olay yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kumtarla köyünde saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Emrah Yankın’ın soruşturması sürüyor.

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