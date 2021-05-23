Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu

Şişli Feriköy’de boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki koca, 27 yaşındaki eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Eşini vücudunun 5 yerinden yaralayan koca daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi - Feriköy - Miralay Şükrü Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Samet M., sokağa gelerek eşini beklemeye başladı. 27 yaşındaki Semiha M. adındaki eşinin geldiğini gören koca arabasından inerek kadını kurşun yağmuruna tuttu.

Vücudunun 5 yerinden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Semiha M., Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eşine kurşun yağdıran koca polise teslim oldu

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan Samet M. ise olaydan kısa bir süre sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın silahından çıkan kurşunlar sokak içerisindeki işyerlerinin camlarına isabet etti.

Yaralanan kadına sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ise vatandaşın cep telefonu kamerasın yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların kalabalık oluşturmaması için anons yaptığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.