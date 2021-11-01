Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Malatya’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boş bir arazide defalarca bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda 42 yaşındaki İrfan T. evden markete gitmek için dışarı çıkan 38 yaşındaki Nursel Taşkın’ı takibe aldı. Boş ve kimsenin bulunmadığı bir arazide Nursel Taşkın’ın önünü kesen İrfan T. bir süre Nursel Taşkın’la görüştükten sonra yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçakladı.

İrfan T. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile kan kaybı yaşayan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geride 3 yetim çocuk bırakan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi koca İrfan T.’nin ise bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HE-