Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklamıştı, esnaf yaşanan dehşeti anlattı

Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bulunan iş merkezi önünde boşanmak üzere olduğu karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı, olaya müdahale eden esnaf yaşanan dehşeti anlattı. Olaya müdahale etmeye çalışan esnaf Selahattin Hazır, “Eşi geldi ve bir anda bıçakla saldırmaya başladı. Bizde eşimle birlikte onları ayırmaya çalıştık ve yuvarlandık. Bıçaklanan kadın kalktı yan dükkana kaçtı. Bu arada bizim elimizden kurtulan adam dükkana girdi ve bıçaklamaya devam etti” dedi.

Olay, bu gün sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Esnaf yaşanan dehşeti anlattı

Boşanma aşamasında olan karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs bölgede dehşet saçtı. Olayın yaşandığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı. Olaya müdahale eden esnaf ise yaşanan dehşet anlarını anlattı.

“Polis geldiğinde ihtarlar sonrasında çıkıyor dışarı”

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının defalarca bıçaklandığı dükkanın sahibi Ahmet Selim Karabaş, “Kadın burada oturuyordu, davası vardı büyük bir ihtimalle adam direkt kadına bakmadan yan taraftaki arkadaşın dükkanın giriyor. Montunu falan çıkartıyor, çıkartır çıkmaz da kadın zaten dibinde ve saldırıyor. Yan taraftaki esnafta onu tutuyor ve kadın bu dükkana sığınıyor. Sonrasında adam boğuşmadan kurtuluyor ve buraya giriyor. Burada bıçaklıyor ve sonra polis geliyor, polis geldiğinde ihtarlar sonrasında çıkıyor dışarı. Kadını hastaneye götürdüler fazla kanaması vardı inşallah bir şey olmaz” dedi.

“Elimizden kurtulan adam dükkana girdi ve bıçaklamaya devam etti”

Selehattin Hazır, “Orada 3 kişilik bir aile oturuyordu daha sonrasında eşi geldi ve bir anda bıçakla saldırmaya başladı. Bizde eşimle birlikte onları ayırmaya çalıştık ve yuvarlandık. Bıçaklanan kadın kalktı yan dükkana kaçtı. Bu arada bizim elimizden kurtulan adam dükkana girdi ve bıçaklamaya devam etti. Bizde 112’yi arayarak polisi çağırdık, adliyedeki polisler geldi, duruma müdahale etti ve adamı etkisiz hale getirdi” diye konuştu.