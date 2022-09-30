Boşanma aşamasındaki eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Niğde‘de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Nar Mahallesi’nde Mehmet B. (30), 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı eşi Kiraz B.’yi (22) görüşmek için çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonrasında Mehmet B., Kiraz B.’yi 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk annesi talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı koca ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.