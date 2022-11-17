Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın öldü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Alkan (40), takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hülya Alkan’ı pompalı tüfekle vurdu. Göğsüne saçmaların isabet ettiği Hülya Alkan, kanlar içerisinde yere yığılırken Ali Alkan aynı tüfekle kendini çenesinin altından vurarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır Hülya Alkan ve Ali Alkan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine kaldırılan Hülya Alkan burada hayatını kaybetti. eşini sokak ortasında vuran Ali Alkan’ın ise çenesinin tamamen parçalandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.