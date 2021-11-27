Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olan bir şahıs, 14 katlı iş merkezinin terasına çıktı. Şahıs ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan M.M., 14 katlı bir iş merkezinin terasına çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme çadır kurdu.

Eşi ve çocuğu getirilen şahıs, yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. M.M. işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.