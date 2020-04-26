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Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AKSARAY’DA 2 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİNİN EVİNİ BASIP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDEN VE DAHA SONRA KAÇAN BİR KİŞİ POLİS VE BEKÇİLERİN KOVALAMACASI SONUCU KISA SÜREDE YAKALANDI.

Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AKSARAY’DA 2 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİNİN EVİNİ BASIP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDEN VE DAHA SONRA KAÇAN BİR KİŞİ POLİS VE BEKÇİLERİN KOVALAMACASI SONUCU KISA SÜREDE YAKALANDI.

26 Nisan 2020 Pazar 04:36
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Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Aksaray’da 2 yıl önce boşandığı eski eşinin evini basıp öldürmekle tehdit eden ve daha sonra kaçan bir kişi polis ve bekçilerin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi 1418 Sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce boşandığı eşi Büşra B.’yi (27) sürekli olarak rahatsız ederek tehdit eden Ersin D. (30), bugün sabaha karşı yine boşandığı eşinin evine gelerek kapıya dayandı. Boşandığı eşiyle görüşmek isteyen Ersin D. eşinin kapıyı açmaması üzerine zorla eve girmek isteyerek evin kapı ve pencerelerine zarar verdi. Bu sırada boşandığı eşi Büşra B. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ekiplerini sevk ederken, eve giremeyen Ersin D. boşandığı eşini öldürmekle tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine yakın olan mahalle bekçileri kısa sürede olay yerine intikal ederken, bekçileri gören Ersin D. olay yerinden kaçtı. Şahsın kaçması üzerine bekçiler ve şüpheli arasında kovalamaca başlarken, bekçilerin anonsu üzerine şahsın kaçtığı bölge polis ekiplerince adeta abluka altına alındı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu Ersin D. bekçi ve polislerin kovalamacası sonucu bir parkta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınırken polis ve bekçilere zorluk çıkaran şüpheli ekiplerce yere yatırılarak etkisiz hale getirilirken, polis otosuna götürüldüğü sırada kendisini tehdit eden boşandığı eşinin yakınlarına, “Gebert de bir an önce kurtulayım” diye cevap verdi. Şüpheli ekip otosuyla Aksaray Polis Merkezine götürülürken 2 yıl önce boşandığı eşinin Ersin D.’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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