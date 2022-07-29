Boşandığı eşinin çocuklarına uyguladığı şiddeti gizli kamera ile görüntüledi

Edinilen bilgilere göre, olay, kent merkezinde meydana geldi. Baba Furkan Yıldız yaklaşık 10 ay önce boşandığı çocuklarının annesi E.Y. tarafından darp edildiğini düşünerek eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Anne 2 yaşındaki çocuğu Ö.E.Y’nin gözleri önünde 7 yaşındaki çocuğu A.A.Y’yi acımazsızca dövdü. Annenin çocuğunu dövdüğü anlar eve yerleştirilen kameraya yansıdı. Görüntülerde annenin çocuğuna bağırıp tokat attığı, saçından çektiği, tekmelediği ve sırtını yumrukladığı görüldü. Çocuklarının dövüldüğünü kamera kaydıyla ispatlayan baba savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anne Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. Çocukların ise koruma altına alındığı öğrenildi.

"Çocuğun elleri ayakları bağlanmıştı"

Baba Furkan Yıldız, çocuğunun ellerinin bağlı olduğunu söyleyerek, "Olay komşuların ihbarı üzerine oldu. Evde kamera kaydımız vardı. Ben bunu daha sonra izleme kararı aldım. Sonrasın da kamera kayıtlarını izleyince bizzat savcılığa suç duyurusunda bulundum. Biz evlenmeden de önce şiddet durumları vardı ama bu kadar boyutta değildi. Bir gün annesi de tekrar otururken beni çağırdılar acil bir durumda. Bende iş saatinde apar topar gittim. Baktım çocuğun elleri ayakları bağlanmıştı. Çocuğu o anda kurtardık. Daha sonra evimize kamera koyma kararı aldık. Kendisinin psikolojik rahatsızlıkları vardı. Onla alakalı ilaç kullanıyordu. Bu durumu tetikledi tabi. Çocuklarım şuan iyi. Velayet için davamızı açtık. Yaklaşık 10 ay oldu boşanalı" dedi.