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Boşandığı eşinden ölüm tehditleri alıyor

Adana’da 7 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri alan Sema Usta, "Tehdit edilmekten, hakarete uğramaktan tükendim” diyerek yardım istedi.

Asayiş 24.12.2021, 09:46
Boşandığı eşinden ölüm tehditleri alıyor

Adana’da 7 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri alan Sema Usta, "Tehdit edilmekten, hakarete uğramaktan tükendim” diyerek yardım istedi.

Özel bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışan Sema Usta (41), 2001 yılında muhasebeci Hakan K. (48) ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Sema Usta, psikolojik şiddet ve aldatılma nedeniyle 2014 senesinden eşinden boşandı. Ailesinden destek görmeyen genç kadın, eşinin ölüm tehditlerinden korkarak çocuklarına zarar gelmesin diye 6 sene boyunca da Kalay ile aynı evde yaşamaya devam etti.

"Ölmeden önce göreceğin son yüz benimki olacak"

Geçen sene cesaretini toplayıp çocuklarını alarak evden ayrılan ve yeni bir hayat kuran Usta, eşinden sürekli tehdit almaya devam etti. Eşinin, ‘Ölmeden önce göreceğin son yüz benimki olacak. Seni öldüreceğim’ tehditleri alan genç kadın, savcılığa başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Karara rağmen Hakan K, eski eşini rahatsız etmeye ve tehditler savurmaya devam etti.

‘İkinci kez evlendi, tehditler arttı’

Geçen 1 Aralıkta ise genç kadın, Cihan Usta (39) ile 2. evliliğini gerçekleştirdi. Eski eşinin evlendiğini duyan Hakan K, tehditlerini arttırmaya devam etti. İddiaya göre, 5 günce Hakan K., eski eşinin iş yerine geldi ve otomobilinin içinden tehditler savurdu. Sema Usta’nın polisi çağırması üzerine kaçan eski koca, daha sonra gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Mesajlarda tehdit edecek kadar aptal değilim"

Eski eşine hakaret içerikli mesajlar atmaya devam eden Hakan K’nın Sema Usta’nın avukatı Miray Yıldız ile yazışması ortaya çıktı. Yıldız’ın uyarı mesajına karşı Hakan K’nın, ‘Hakaret ve aşağılayıcı bir şey yazmıyorum. Aptal değilim’ yazması dikkat çekti.

Avukatı aracılığıyla tekrardan savcılığa başvuran Sema Usta, artık boşandığı eşinin tehditlerinden kurtulmak istiyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Sema Usta, “Eski eşim tarafımdan öldürülmekle tehdit ediliyorum. Yasanın izin verdiği taktirde elimden geleni yapıyorum. Engelliyorum başka telefonlardan arıyor. Uzaklaştırma kararı olduğu halde çıkıp iş yerime geliyor. Elimde bir sürü şikayet evrakı var. Evlendiğimi öğrenince tehditleri şiddetlendi. Tamamen asılsız iftiralara, hakaretlere döktü işi. Eskiden, ölmeden önce göreceğin son yüz benimki olacak derdi. Artık seni sakat bırakacağım diyor. Bana hiçbir şey olmaz 3 ay yatar çıkarım diyor. Tükendim artık tehdit edilmekten, hakarete uğramaktan” diye konuştu.

“Karanlıkta yürümek artık benim için kabusa dönüştü”

Eski eşinin kendisini defalarca takip ettiğini de belirte Usta, “Akşam servisten inince karanlıkta evime yürüyemiyorum. Karanlıkta yürümek artık benim için kabusa dönüştü. Kapının ziline basıyorum ama sırtım kapıya dönük. Kapı açılınca kendimi içeri atıyorum ve kapının sürgüsünü çekiyorum. Artık bunların son bulmasını istiyorum. Bana polisler, avukatım çok yardımcı oluyor ama herkes kanunlar yeterince yardımcı oluyor. Evimin adresini bilmiyordu ama beni takip edip öğrenmiş” dedi.

“Psikolojik olarak sürekli tehdit edildim”

Eşi Cihan Usta’nın kendisine çok yardımcı olduğunu da belirten genç kadın, “Ben artık cezaların daha caydırıcı olmasını istiyorum. Ben bundan 2-3 ay sonra öldürülmüş veya sakat bırakılmış şekilde resimlerimle birlikte röportajımın televizyonlarda olmasını istemiyorum. Ben 2 çocuk annesiyim. Psikolojik olarak sürekli tehdit edildim. Boşanmamıza rağmen 6 sene ben aynı evde yaşamak zorunda kaldım. Çocuklarım çok küçüktü o nedenle ben ayrıldığım halde gidemedim. Öldürülürüm diye gidemedim. Şiddet uygulayan erkeklerin ceza almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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