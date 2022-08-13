Boşalan lise binası kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi

İstanbul Şişli’de yeni bina yapılacağı için boşaltılan Şişli Anadolu Lisesi’nin eski binası, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Geçtiğimiz aylarda boşaltılan binanın çatısındaki tuğlalarını dahi yağmalamak için gelen şahıslara karşı mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda yeni binası yapılmak üzere geçici olarak başka bir yere taşınan Şişli Anadolu Lisesi’nin eski ve boşaltılan binası kimliği belirsiz şahıslar tarafından talan edildi. Okul binasının içerisine de giren kişiler, içeride bulunan eşyaları ve okulun camlarını kırdı. Edinilen bilgiye göre zaman zaman okulun çatısına da çıkan kişileri gören vatandaşlar olaya ilişkin şikayetçi oldu.

Konu hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Emine Uysal, "Bu okula sürekli gelip çatısına çıkıyorlar. Çatıdaki tuğlaları kaldırıp altındakileri dahi söküyorlar. Polisler geldiğinde kaçıyorlar ama sonra tekrar aynı şeyler oluyor. Yapanları tanımıyorum ama bir şeyler çalıyorlar. Ben kim olduklarını bilmiyorum ama bir şeyleri çalıp götürüyorlar sürekli. Genelde gece oluyor galiba, içeri girenleri görmedim ama çatıdakileri görüyorum. Burası bir an önce ya yıkılsın ya yapılsın çünkü bizim mahallemize uygun bir durum değil. Rahatsız oluyoruz. Sürekli burada korku yaşamak zorunda değiliz. İnşallah yetkililer gereğini yapar” ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olan mahalle sakinleri olayın bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklediklerini dile getirdi.