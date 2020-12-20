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Boş yolda kaza yaptı
Bursa’da market kuryesi genç, elektrikli motosikletiyle boş yolda ilerlerken kaza yaptı. Vücudunda hafif sıyrıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 20.12.2020, 15:43
Bursa’da market kuryesi genç, elektrikli motosikletiyle boş yolda ilerlerken kaza yaptı. Vücudunda hafif sıyrıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı.Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan A.K. sipariş götürmek için bindiği elektrikli motosikletin dengesini kaybederek park halindeki otomobile çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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