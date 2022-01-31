Boş evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 3 katlı apartmanın zemin katında kullanılmayan daire çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebu Suud Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

Edinilen bilgiye göre Zuhal K. adlı kadın ekipler gelmeden önce kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada evden çıkan dumandan etkilenen kadın fenalık geçirdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Dumandan etkilenen kadın, ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Polis çevre güvenliği alırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın çevreye ve üst katlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan çekyat, halı, yatak gibi eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının meydana geldiği dairede yapılan incelemede sigara izmaritlerine rastlandı. Evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.