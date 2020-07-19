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Boş evde çıkan yangın korkuttu
DÜZCE MERKEZE BAĞLI YAKA KÖYÜNDE MEYDANA GELEN YANGINDA 2 KATLI BOŞ EVDE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE ÇATI BÖLÜMÜNE SARAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 19.07.2020, 23:04
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DÜZCE (İHA) – Düzce merkeze bağlı Yaka köyünde meydana gelen yangında 2 katlı boş evde yangın çıktı. Kısa sürede çatı bölümüne saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Düzce Merkeze bağlı Yaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakullukçu ailesine ait 2 katlı boş evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede Boğaziçi ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alıp söndürürken jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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