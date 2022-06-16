Boş dükkâna bağlanan köpek hayvan severlerin ihbarıyla kurtarıldı

Eskişehir’de bir dükkâna bağlı olarak bırakılan köpek, çevredeki bir hayvan severlerin ‘Haydi’ uygulaması üzerinden yaptığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından barınağa götürüldü.

Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak’ta boş bir dükkâna bağlı şekilde bırakılan köpek, havlayarak adeta çevredekilerden yardım istedi. Dükkânın önünden geçerken duyduğu sese duyarsız kalmayan bir hayvansever, durumu polislere bildirdi. Olay yerine Hayvan Durum İzleme (Haydi) ve Odunpazarı Belediyesi Barınağı ekipleri geldi. İşyeri sahibinin ve yakınlarının köpeği teslim etmeme konusundaki ısrarına karşın ekiplerin uzun uğraşı sonuç verdi. İkna olan işyeri sahibi, köpeğini barınaktan gelen ekibe teslim etti.

“Bu köpeğin o insana verilmemesi gerekiyor”

Dükkânda bağlı şekilde havlayan köpeği görerek ekiplere haber veren ve hayvanın kurtulmasını sağlayan Nesrin Deniz ise olayı şu şekilde anlattı:

“Köpeğin havladığını duydum. Kapıda yazan numarayı aradım. Bana, “Ne uğraşıyorsun bırak kadın ölürse ölsün” dedi. ‘Haydi’ uygulamasından polis çevredekilere herkese bir şekilde haber verdik. Hayvan ölüyordu orada, zor nefes alıyordu. Bağlayıp gitmiş ve bu hayvana baktığını söylüyor. Nasıl bakmak anlamadım. Bağrışmalar oldu, hakaretler edildi. Bu insanlığa sığıyor mu? Adam bize “İnsanlıktan bahsetmeyin” diyor. Bu köpeğin o insana verilmemesi gerekiyor. İnsan diyemiyorum gerçi. Bu şekilde hayvana bakma olmaz. Ben de hayvanseverim, benim de hayvanlarım var, ama hiçbir zaman böyle bağlamadım. Kapalı dükkânın içinde hayvanı bağlamış, önünde ne mama ne de su var. Hayvan nefes alamıyordu, boğuluyordu.”