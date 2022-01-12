Boş dairelerden su sayacı çalan karı-koca yakalandı

Kırşehir’de ’kiralık ev’ bahanesiyle gittikleri dairelerin su sayaçlarını çalan karı koca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde kiralık ev bakma bahanesiyle hırsızlık için evlere giren F.Ş. ve eşi N.C., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları teknik takip sonucu yakalandı. Şüphelilerin boş olmasından istifade ederek girdikleri dairelerde takılı olan su sayaçlarını söktükleri ve piyasada sattıkları belirlendi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden F.Ş., tutuklanarak E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Çalışan sayaçlar ise sattıkları iş yerlerinden alınarak sahiplerine teslim edildi.