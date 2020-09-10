Boş arsadaki lastikler tutuştu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde boş arsada yangın çıktı. Hurda lastiklere sıçrayınca büyüyen yangın güçlükle söndürüldü.

Orhangazi-Bursa yolunda Gedelek mezarlığı yanında bulunan boş arsada yangın çıktı. Yanında bir peyzaj şirketinin de yer aldığı arsada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın arsanın yanında bir lastik tamircisine ait hurda lastiklere sıçradı. Yangının lastiklere sıçraması ile birlikte etrafı kara dumanlar kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın arsanın yanındaki peyzaj firmasının arazisine sıçramadan söndürülürken, soruşturma başlatıldı.