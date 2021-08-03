Boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı

Tekirdağ’da polis ekiplerince boş bir araziye ekilmiş 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün talimatı ile ilçelerde faaliyete geçen yaya devriye ekipleri uygulaması, meyvelerini veriyor. Kapaklı ilçesinde yaya devriye atan polis ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boş bir araziye ekilmiş binlerce Hint keneviri tespit etti. Toplam 2 bin 617 kök imha edilmek üzere bulunduğu yerden söküldü.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.