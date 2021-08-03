banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Bill ve Melinda Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaştılar
Bill ve Melinda Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaştılar

Boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı

Tekirdağ’da polis ekiplerince boş bir araziye ekilmiş 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 03.08.2021, 17:40
Boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı

Tekirdağ’da polis ekiplerince boş bir araziye ekilmiş 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün talimatı ile ilçelerde faaliyete geçen yaya devriye ekipleri uygulaması, meyvelerini veriyor. Kapaklı ilçesinde yaya devriye atan polis ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boş bir araziye ekilmiş binlerce Hint keneviri tespit etti. Toplam 2 bin 617 kök imha edilmek üzere bulunduğu yerden söküldü.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.
Yorumlar (0)
31°
açık