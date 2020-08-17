Son Dakika
Boş arazide ter edilmiş araç alev alev yandı
TOKAT’TA BOŞ BİR ARAZİDE ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNERKEN, POLİS EKİPLERİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ ÖĞRENMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Asayiş 17.08.2020, 02:28
5
Tokat’ta boş bir arazide alevlere teslim olan otomobil hurdaya dönerken, polis ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre; Çay Mahallesi Şeyh-i Şirvani mezarlığı yakınlarında gece saatlerinde bir otomobilde yangın çıktı. Alev alan Tofaş marka otomobili fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen araçtan geriye ise demir yığını kaldı. Taş ocağı yakınlarında kum alınan boş bir arazide terk edilmiş vaziyette bulunan otomobilde çıkan yangın akıllarda soru işareti bıraktı. Polis ekipleri tamamen yanarak hurdaya dönen aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2020
|İmsak
|04:33
|Güneş
|06:09
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:07
|Yatsı
|21:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25