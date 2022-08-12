banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yalova’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Yalova’da 3.5 büyüklüğünde deprem
ABD: “İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor”
ABD: “İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor”
Erbakan’dan ‘İslami Dayanışma Oyunları’ tepkisi
Erbakan’dan ‘İslami Dayanışma Oyunları’ tepkisi
Süleyman Demirel'den kulaklara küpe olacak tavsiyeler!
Süleyman Demirel'den kulaklara küpe olacak tavsiyeler!

Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu

Adana’da boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Asayiş 12.08.2022, 01:16
Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu

Adana’da boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde boş bir arazide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Veysi İ., Hıdır Ö. ve Alper Ö. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüphelilerden biri, Veysi İ.’ye tabancayla 3 el ateş açtı. Bacağından ve kalça kısmından isabet alan Veysi İ., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Hıdır Ö. ve Alper Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde bulunan 3 adet boş kovanda delil çalışması yaptı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)
23°
açık