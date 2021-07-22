Antalya’nın Kepez ilçesinde boş arazide çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde bulunan boş arazide akşam saatlerinde çıktı. Boş arazide dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın arazide bulunan atık köpük ve süngerlerin tutuşması ile bir anda büyüdü. Araziden yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.