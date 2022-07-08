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Boş arazide çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya’da boş arazide çıkan ot yangını ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Asayiş 08.07.2022, 16:02
Antalya’da boş arazide çıkan ot yangını ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yanında bulunan boş arazide çıktı. Boş araziden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Çıkış sebebi araştırılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.