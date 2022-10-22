Boş arazide bulunan paletleri çalan şahıslar kamerada

Arnavutköy’de boş arazideki paletleri çalarak otomobiline yükleyen 2 hırsız, kendilerini gören ve uyaran kadına rağmen otomobilleriyle kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Aysungur Sokak’ta çayırlık alanda bulunan paletleri gözüne kestiren 2 hırsız, paletleri araçlarına yükledi. Hırsızlık anını fark eden bir kadın onları uyardı. Uyarıyı diklkate almayan şahıslar, otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ve yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.