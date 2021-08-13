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Boru hattı delindi metrelerce yükseğe petrol fışkırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattı delindi. Yer altından metrelerce yüksekliğe petrol fışkırdı.

Asayiş 13.08.2021, 14:35

Siverek-Şanlıurfa yolunun 13. kilometresindeki iki mısır tarlasının arasından geçen Batman Dörtyol boru hattı, tarlalar arasındaki kaya ve taşları temizleyen bir iş makinası boru hattına zarar verdi.

Delinen boru hattından metrelerce yükseğe petrol fışkırdı. Olay yerine çağrılan jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbiri alınırken, petrolün akışının durdurulabilmesi için olay yerine teknik personellerin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan boşa akan tonlarca petrol nedeniyle mısır ve tarlalar da zarar gördü.

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