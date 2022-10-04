Borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliye tutuklama talebi

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Tutuklama talep edilen şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul’da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 5’i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan 1 şüpheli konutu terk etmeme şeklinde, 2 şüpheli ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.