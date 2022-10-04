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Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.

Asayiş 04.10.2022, 23:10
Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.

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