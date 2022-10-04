Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.